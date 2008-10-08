Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хабиб: «Надеюсь, я ничьи чувства не задел этим прыжком»

    Теги легкий вес фото UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Диллон Дэнис Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свои действия после боя с Конором МакГрегором.

    Сразу после победы россиянин вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Диллону Дэнису. Фотографы засняли прыжок Хабиба в толпу.

    «Мое лицо, когда кто-то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался.

    Надеюсь, я ничьи чувства не задел этим прыжком», – написал Хабиб в своем инстаграме.

    ФОТО

     
     
     
    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

    Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба

    «Хабиб перепрыгнул чертову клетку как обезьяна». Босс UFC в шоке от поведения Нурмагомедова

    Хабиб извинился за драку и сказал, что хочет убрать трешток из UFC

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться