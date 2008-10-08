Хабиб: «Надеюсь, я ничьи чувства не задел этим прыжком»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свои действия после боя с .

Сразу после победы россиянин вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца . Фотографы засняли прыжок Хабиба в толпу.

«Мое лицо, когда кто-то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался.

Надеюсь, я ничьи чувства не задел этим прыжком», – написал Хабиб в своем инстаграме.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 8 Окт 2018 в 3:09 PDT

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