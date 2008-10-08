Хабиб: «Надеюсь, я ничьи чувства не задел этим прыжком»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свои действия после боя с Конором МакГрегором.
Сразу после победы россиянин вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Диллону Дэнису. Фотографы засняли прыжок Хабиба в толпу.
«Мое лицо, когда кто-то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался.
Надеюсь, я ничьи чувства не задел этим прыжком», – написал Хабиб в своем инстаграме.
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