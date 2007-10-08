Отец Хабиба о действиях сына после боя с Конором: «Думаю, за это заеду ему справа или слева прямо в аэропорту»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап недоволен действиями сына после боя с Конором МакГрегором.

«Четыре с плюсом» за работу во время боя. И никакой оценке не подлежит тот момент, что Хабиб выпрыгнул из октагона. Дисциплина должна быть на первом месте. Думаю, заеду ему справа или слева прямо в аэропорту: «Чему мы тебя учили?», – в шутку сказал Нурмагомедов-старший.

Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора.

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