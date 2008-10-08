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    Отец Хабиба о событиях после боя с Конором: «Вынесу свои санкции. Жестче, чем у UFC»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что накажет сына за проступок после боя с Конором МакГрегором.

    «Я буду вынужден вынести свои санкции, более жесткие. Жестче, чем у UFC. Должны быть дисциплина и порядок. В октагоне можно делать что угодно. Но за его пределами – обычные люди, женщины, дети, посторонние. За пределами октагона все должно быть мирно», – сказал Нурмагомедов-старший.

    Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора. 

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