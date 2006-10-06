UFC 229. Конор получит гарантированные 3 млн долларов за бой, Хабиб – 2 млн

Согласно Атлетической комиссии штата Невада, Конор МакГрегор получит гарантированные 3 миллиона долларов за бой против Хабиба Нурмагомедова. Дагестанский чемпион получит 2 миллиона.



Гонорары не учитывают процент продаж платных трансляций, который обговаривают с каждым бойцом индивидуально.



Рейтинг зарплат UFC. Хабиба нет в топ-100 даже за всю историю