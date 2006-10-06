Согласно Атлетической комиссии штата Невада, Конор МакГрегор получит гарантированные 3 миллиона долларов за бой против Хабиба Нурмагомедова. Дагестанский чемпион получит 2 миллиона.
Гонорары не учитывают процент продаж платных трансляций, который обговаривают с каждым бойцом индивидуально.
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UFC 229. Конор получит гарантированные 3 млн долларов за бой, Хабиб – 2 млн
Согласно Атлетической комиссии штата Невада, Конор МакГрегор получит гарантированные 3 миллиона долларов за бой против Хабиба Нурмагомедова. Дагестанский чемпион получит 2 миллиона.
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