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    UFC 229. Конор получит гарантированные 3 млн долларов за бой, Хабиб – 2 млн

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Согласно Атлетической комиссии штата Невада, Конор МакГрегор получит гарантированные 3 миллиона долларов за бой против Хабиба Нурмагомедова. Дагестанский чемпион получит 2 миллиона.

    Гонорары не учитывают процент продаж платных трансляций, который обговаривают с каждым бойцом индивидуально.

    Рейтинг зарплат UFC. Хабиба нет в топ-100 даже за всю историю

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