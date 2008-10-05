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    Смотрите бой Нурмагомедов – Макгрегор в приложении «Бокс, UFC и MMA» для iPhone или Android

    Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор бокс Бокс/MMA/UFC

    В воскресенье пройдет главный бой года – Конор МакГрегор против Хабиба Нурмагомедова. Смотрите прямую видеотрансляцию в приложении «Бокс, UFC и MMA+».

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    – Новости, анонсы, тексты лучших спортивных журналистов и интервью о боксе, UFC и MMA.

    – Блоги, материалы пользователей Sports.ru и много другого эксклюзивного контента.

    –  Фото, Gif и видео лучших поединков.

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    – Чаты для общения с другими болельщиками.

    Конор Макгрегор, братья Кличко, Флойд Мейвезер, Майк Тайсон, Федор Емельяненко, Поветкин и многие другие звезды единоборств у вас в телефоне!

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