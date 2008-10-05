Смотрите бой Нурмагомедов – Макгрегор в приложении «Бокс, UFC и MMA» для iPhone или Android

В воскресенье пройдет главный бой года – Конор МакГрегор против Хабиба Нурмагомедова. Смотрите прямую видеотрансляцию в приложении «Бокс, UFC и MMA+».

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Также в приложении вы найдете:

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Конор Макгрегор, братья Кличко, Флойд Мейвезер, Майк Тайсон, Федор Емельяненко, Поветкин и многие другие звезды единоборств у вас в телефоне!

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