Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мурат Гассиев: «Чувствуется разница: у Усика большая любительская школа»

    Теги первый тяжелый вес Александр Усик Мурат Гассиев World Boxing Super Series Бокс/MMA/UFC

    Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал бой против Александра Усика.

    «Отличный бой, отличный опыт. Хочу поздравить команду Саши Усика с замечательно проделанной работой. Чувствуется разница: у соперника большая любительская школа. У Усика намного больше боев. Мы увидели слабые стороны – будем работать над их улучшением. Вернемся намного сильнее», – сказал Гассиев.

    Мурат Гассиев проиграл Александру Усику в финале WBSS единогласным решением судей. Это его первое поражение в профессиональной карьере.

    Усик избил Гассиева. Это был роскошный бой

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться