Мурат Гассиев: «Чувствуется разница: у Усика большая любительская школа»

Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал бой против Александра Усика.

«Отличный бой, отличный опыт. Хочу поздравить команду Саши Усика с замечательно проделанной работой. Чувствуется разница: у соперника большая любительская школа. У Усика намного больше боев. Мы увидели слабые стороны – будем работать над их улучшением. Вернемся намного сильнее», – сказал Гассиев.

Мурат Гассиев проиграл Александру Усику в финале WBSS единогласным решением судей. Это его первое поражение в профессиональной карьере.

Усик избил Гассиева. Это был роскошный бой