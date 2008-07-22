Александр Усик – четвертый абсолютный чемпион с четырьмя основными поясами

Украинский боксер Александр Усик победил Мурата Гассиева в финале WBSS.

После этой победы он завоевал четыре основных пояса в первом тяжелом весе – WBC, WBO, IBF и WBA.

Таким образом, Александр стал лишь четвертым боксером в истории, который сумел собрать у себя четыре пояса. Такое достижение покорилось американцам Джермейну Тэйлору, Бернарду Хопкинсу (оба – средний вес) и Теренсу Кроуфорду (первый полусредний вес).

На сегодняшний день Усик – единственный абсолютный чемпион в профессиональном боксе.

Усик избил Гассиева. Это был роскошный бой