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    Александр Усик – четвертый абсолютный чемпион с четырьмя основными поясами

    Теги Бернард Хопкинс Джермейн Тэйлор первый тяжелый вес Александр Усик Теренс Кроуфорд Мурат Гассиев World Boxing Super Series Бокс/MMA/UFC

    Украинский боксер Александр Усик победил Мурата Гассиева в финале WBSS.

    После этой победы он завоевал четыре основных пояса в первом тяжелом весе – WBC, WBO, IBF и WBA.

    Таким образом, Александр стал лишь четвертым боксером в истории, который сумел собрать у себя четыре пояса. Такое достижение покорилось  американцам Джермейну Тэйлору, Бернарду Хопкинсу (оба – средний вес) и Теренсу Кроуфорду (первый полусредний вес). 

    На сегодняшний день Усик – единственный абсолютный чемпион в профессиональном боксе. 

    Усик избил Гассиева. Это был роскошный бой

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