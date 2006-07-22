Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Усик: «Если Белью не хочет опускаться в мой вес, то я поднимусь в тяжелый»

    Теги первый тяжелый вес Александр Усик Мурат Гассиев Тони Беллью World Boxing Super Series Бокс/MMA/UFC

    Чемпион WBC, WBA, IBF и WBO Александр Усик заявил, что готов подняться в супертяжелый вес и сразиться с тони Беллью.

    «Спасибо тем людям, которые были со мной в тренировочном лагере и помогали мне. Все они приложили максимум усилий, чтобы я выглядел вот так. Также благодарю свою семью и жену.

    Планы на будущее? После этого боя мы с командой все обдумаем. Нам нужно хорошо подумать. Тони Белью хотел сразится с победителем этого боя в тяжелом весе. Я готов. Если он не хочет опускаться в мой вес, то я поднимусь в его», – сказал Усик.

    Александр Усик в финале WBSS победил россиянина Мурата Гассиева.

    Усик избил Гассиева. Это был роскошный бой

    Опрос

    Усик – великий?

    2693 голосa 45
    • Да
      62%
    • Еще нет, но может им стать
      32%
    • Нет. И никогда им не будет
      6%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться