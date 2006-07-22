Александр Усик: «Если Белью не хочет опускаться в мой вес, то я поднимусь в тяжелый»

Чемпион WBC, WBA, IBF и WBO Александр Усик заявил, что готов подняться в супертяжелый вес и сразиться с тони Беллью.

«Спасибо тем людям, которые были со мной в тренировочном лагере и помогали мне. Все они приложили максимум усилий, чтобы я выглядел вот так. Также благодарю свою семью и жену.

Планы на будущее? После этого боя мы с командой все обдумаем. Нам нужно хорошо подумать. Тони Белью хотел сразится с победителем этого боя в тяжелом весе. Я готов. Если он не хочет опускаться в мой вес, то я поднимусь в его», – сказал Усик.

Александр Усик в финале WBSS победил россиянина Мурата Гассиева.

Усик избил Гассиева. Это был роскошный бой