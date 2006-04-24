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    Кевин Ли: «Побью Хабиба за часть денег, которые попросит Конор»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Кевин Ли Бокс/UFC/MMA

    Боец UFC Кевин Ли готов подраться с чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым за часть гонорара, который попросит Конор МакГрегор.

    «Думаю, у нас с Хабибом получится отличный бой. Посмотрим, что будет дальше, ведь все зависит от Конора. Да и Хабиб хочет подождать – у него скоро Рамадан и все такое.

    Я надеялся на бой в сентябре в России. Я был бы готов к этому времени, но Хабиб хочет ждать до ноября и хочет драться в Нью-Йорке. Понимаю его и не хочу мешать делать деньги.

    Сейчас все хотят вернуть Конора. Интересно, сколько они готовы заплатить ему? Все сводится к деньгам. Я готов принять бой с Хабибом и побить его за часть денег, которые попросит Конор. Мы посидим, подождем и подойдем к вопросу с умом. Но думаю бой с Хабибом возможен», – сказал Ли.

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