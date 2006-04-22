UFC Fight Night 128. Ли нокаутировал Барбозу, Эдгар победил Суонсона и другие результаты

В Атлантик-Сити прошел турнир UFC on Fight Night 128.
Результаты основного карда:
Кевин Ли победил Эдсона Барбозу техническим нокаутом в пятом раунде (остановка доктора). Бой прошел в промежуточной категории из-за того, что Ли не сделал вес.
Фрэнки Эдгар победил Каба Суонсона единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Джастин Уиллис победил Чейса Шермана единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Дэвид Брэнч победил Тиаго Сантоса нокаутом в первом раунде (удары).
Алджамайн Стерлинг победил Бретта Джонса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Дэн Хукер победил Джима Миллера нокаутом в первом раунде (колено).