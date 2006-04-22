UFC Fight Night 128. Ли нокаутировал Барбозу, Эдгар победил Суонсона и другие результаты

В Атлантик-Сити прошел турнир UFC on Fight Night 128.

Результаты основного карда:

Кевин Ли победил Эдсона Барбозу техническим нокаутом в пятом раунде (остановка доктора). Бой прошел в промежуточной категории из-за того, что Ли не сделал вес.

Фрэнки Эдгар победил Каба Суонсона единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Джастин Уиллис победил Чейса Шермана единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Дэвид Брэнч победил Тиаго Сантоса нокаутом в первом раунде (удары).

Алджамайн Стерлинг победил Бретта Джонса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Дэн Хукер победил Джима Миллера нокаутом в первом раунде (колено).