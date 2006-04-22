Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    UFC Fight Night 128. Ли нокаутировал Барбозу, Эдгар победил Суонсона и другие результаты

    Теги результаты UFC Фрэнки Эдгар Эдсон Барбоза Джим Миллер Кевин Ли Каб Суонсон Бокс/UFC/MMA

    В Атлантик-Сити прошел турнир UFC on Fight Night 128.

    Результаты основного карда:

    Кевин Ли победил Эдсона Барбозу техническим нокаутом в пятом раунде (остановка доктора). Бой прошел в промежуточной категории из-за того, что Ли не сделал вес.

    Фрэнки Эдгар победил Каба Суонсона единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

    Джастин Уиллис победил Чейса Шермана единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

    Дэвид Брэнч победил Тиаго Сантоса нокаутом в первом раунде (удары).

    Алджамайн Стерлинг победил Бретта Джонса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

    Дэн Хукер победил Джима Миллера нокаутом в первом раунде (колено).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться