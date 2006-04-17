Кевин Ли: «Хочу первым победить Хабиба. В его стиле много дыр»

Боец UFC Кевин Ли считает, что сможет победить чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, единственная причина, почему мне не предложили бой с Хабибом – это потому что я отвечу «Я готов» до того, как они договорят. Когда Холлоуэю предложили бой с Нурмагомедовым, я весил даже меньше Макса.

Яквинта за пару недель до боя сказал, что не хочет драться с Хабибом. И это было видно, когда он вышел в октагон. Он не хотел драться и не хотел побеждать. Он вышел, чтобы получить чек. И сделать все, чтобы ему не надрали зад.

Многие были шокированы: в стиле Хабиба много дыр. Я вызывал его на бой последние два-три года, потому что видел эти дыры.

Яквинта готовился к трехраундовому поединку с тайбоксером. Как думаете, сколько времени он тренировал борьбу в кэмпе? Он даже не профессиональный боец – он продавал дома в последние годы. А еще у него травмированное колено.

Я хочу драться с Хабибом, прошу этот бой давно. Полагаю, в ближайшем поединке Эдсон Барбоза будет лучше, чем в бою с Хабибом пару недель назад. И я побью его еще сильнее! Надеюсь, после этого мы встретимся с Нурмагомедовым.

Он постоянно делает один и тот же тэйкдаун – снова и снова. У него нет вариативности. После боя с Дос Аньосом он не поменялся, а прошло уже несколько лет. Это все тот же Хабиб. А когда бойцы не развиваются, их догоняют другие парни – такие, как я.

Все станет ясно, когда я доберусь до него. Хочу быть тем, кто покажет дыры в его технике. Хочу стать первым, кто выиграет у него», – сказал Ли.

Кевин Ли встретится с Эдсоном Барбозой 21 апреля на UFC Fight Night 128.