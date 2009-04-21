Андрей Рябинский: «Мы намерены взыскать с команды Уайлдера компенсацию за моральный ущерб»

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что будет требовать денежную компенсацию от стороны Деонтея Уайлдера за моральный ущерб Александра Поветкина.



«Процесс будет продолжаться. Мы намерены взыскать с них еще компенсацию морального ущерба. За все это время они наговорили очень много неприятных вещей в наш адрес. Мы считаем, что мужчины не должны говорить подобное в адрес других представителей сильного пола, при этом не отвечая за свои слова. Поветкин — один из моих боксеров. Я никому не позволю их безнаказанно оскорблять и обижать.

Это был очень масштабный и сложный процесс. Трудно сказать, что какой-то из свидетелей сыграл в нем более важную роль. Ключевым фактором является то, что Поветкин невиновен. Мы смогли это доказать. Сам Александр также принимал участие в процессе. В разные стадии разбирательства он прилетал в Нью-Йорк и давал показания», – сказал Рябинский.



Бой Уайлдера и Поветкина должен был пройти в мае 2016-го, но россиянина отстранили из-за следов мельдония в организме. В 2017 году боксера оправдали, а сторона Поветкина подала в суд.



20 апреля суд Нью-Йорка обязал выплатить команде Александра Поветкина 4,3 миллиона долларов, которые были заморожены на эскроу-счете после отмены поединка боксеров.