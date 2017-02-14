Сторона Александра Поветкина будет ходатайствовать о смене состава присяжных в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк либо просить суд не принимать во внимание их вердикт во время вынесения решения, заявил адвокат российского боксера Алексей Карпенко.

Напомним, накануне суд присяжных постановил, что Поветкин принимал мельдоний после запрета на использование препарата.

«Чрезвычайно удивлены этим решением, мы были уверены, что выиграем. Мы полагаем, что те свидетели, которых мы вызвали, с убедительностью доказали, что Поветкин в 2016 году мельдоний не принимал. Единственное, на чем может основываться решение суда присяжных, это, во-первых, показания Энтони Буча из WADA, главы лаборатории в Лос-Анджелесе. Но мы его показания убедительнейшим образом опровергли благодаря двум экспертам (голландцу и американцу). Во-вторых, было запредельное и скандальное поведение адвоката Уайлдера в последний день слушаний: он выступил с двухчасовой речью, где обвинил нас во всех смертных грехах, что мы скрывали доказательства, манипулировали фактами, а также в том, что ему было запрещено в течение процесса, адвокат начал рассматривать мотивы.

Несколько раз судья в пятницу выводил адвоката Уайлдера в совещательную комнату. Несмотря на то, что судья указал на поведение адвоката и поддержал наши возражения, присяжные слышали то, что не должны были слышать. А главное — у нас по процедурным правилам не было возможности ответить. К сожалению, мы не могли опровергнуть ту ложь, вылитую на Поветкина. Поэтому в силу нарушений, допущенных в пятницу, которые повлияли на вердикт, мы в ближайшие дни будем подавать ходатайство о том, чтобы суд назначил новый суд присяжных, распустив эту коллегию, потому что у них на глазах были допущены процессуальные нарушения, либо чтобы суд не принимал во внимание вердикт присяжных во время вынесения решения. То есть, по сути, проигнорировать решение судей присяжных и выносить решение о том, принимал ли Поветкин мельдоний в 2016 году, самостоятельно. Если мы не будем услышаны, то мы подадим апелляцию», — сказал адвокат.