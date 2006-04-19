Майкл Чендлер: «Побью Хабиба 10 раз из 10»

Легковес Bellator Майкл Чендлер считает, что смог бы победить чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.



«Сейчас легкий дивизион один из самых интересных в мире. И нет сомнений, что я один из тех бойцов, что продолжают забираться все выше. У меня было несколько поражений, тогда я выбыл из топ-10. Но я вернулся, хотя это было тяжело.



Люди всегда сравнивают: Bellator, UFC, ONE FC, бла-бла-бла. Но я не думаю о промоушенах – я думаю о парнях, которых хочу побить.

Как бы я дрался против Хабиба? Как и Эл Яквинта, только еще включил бы свою борьбу, ударку и защиту от проходов. Как я остановлю его тейкдауны, повалю его, потрясу ударом как Майкл Джонсон? Картинку о том, как одолеть Хабиба уже нарисовали несколько раз. Я побью Хабиба 10 раз из 10.



Я очень доволен тем, как идут мои дела, но я каждый день думаю о том, как сделать свою карьеру лучше», – сказал Чендлер.



Майкл Чендлер дважды становился чемпионом Bellator в легком весе, но оба раза терял титул. В последнем бою он победил Брэндона Гиртца удушающим приемом.



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