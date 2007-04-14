Тони Фергюсон: «Хабибу повезло, что я не вышел на бой из-за травмы»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон не считает Хабиба Нурмагомедова настоящим чемпионом.



«Хабиб, у тебя невоспитанные фанаты. Тебе повезло, что я не вышел на бой из-за травмы. Раз ты любишь говорить в клетке, я бы заставил тебя словесно сдаться и оставил плакать и звать папу в третьем раунде. Ты чемпион только на бумаге», – написал Фергюсон.



Тони Фергюсон порвал крестообразные связки на пресс-мероприятии перед UFC 223 за регулярный пояс и был вынужден сняться с турнира. Его поединок против Хабиба Нурмагомедова сорвался в четвертый раз.