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    Тони Фергюсон: «Хабибу повезло, что я не вышел на бой из-за травмы»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон не считает Хабиба Нурмагомедова настоящим чемпионом.

    «Хабиб, у тебя невоспитанные фанаты. Тебе повезло, что я не вышел на бой из-за травмы. Раз ты любишь говорить в клетке, я бы заставил тебя словесно сдаться и оставил плакать и звать папу в третьем раунде. Ты чемпион только на бумаге», – написал Фергюсон.

    Тони Фергюсон порвал крестообразные связки на пресс-мероприятии перед UFC 223 за регулярный пояс и был вынужден сняться с турнира. Его поединок против Хабиба Нурмагомедова сорвался в четвертый раз.

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