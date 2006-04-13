Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Федерация бокса России подала заявку на проведение боя Усик – Гассиев 22 июля

    Теги Федерация бокса России Александр Усик Мурат Гассиев

    Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что российская сторона подала заявку на проведение финального боя Всемирной боксерской суперсерии между украинским чемпионом в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александром Усиком и российским обладателем поясов IBF и WBA Муратом Гассиевым.

    «Конечно, правильно, что перенесли бой с мая на лето. В свою очередь, мы сделали предложение провести этот бой 22 июля в России. И теперь ждем ответа», – сказал Кремлев.

    Бой Александра Усика и Мурата Гассиева изначально должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, но организаторы суперсерии перенесли его на лето.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться