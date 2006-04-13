Федерация бокса России подала заявку на проведение боя Усик – Гассиев 22 июля

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что российская сторона подала заявку на проведение финального боя Всемирной боксерской суперсерии между украинским чемпионом в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александром Усиком и российским обладателем поясов IBF и WBA Муратом Гассиевым.

«Конечно, правильно, что перенесли бой с мая на лето. В свою очередь, мы сделали предложение провести этот бой 22 июля в России. И теперь ждем ответа», – сказал Кремлев.

Бой Александра Усика и Мурата Гассиева изначально должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, но организаторы суперсерии перенесли его на лето.