Бой Усик – Гассиев перенесен на лето

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии между украинским чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC/WBO Александром Усиком и российским обладателем поясов IBF/WBA Муратом Гассиевым состоится летом

«Сейчас мы выбираем даты и арены летних финалов. Это большие бои и мы хотим, чтобы все было правильно», – сообщили организаторы турнира братья Зауэрланды.

Бой должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии. Если Саудовская Аравия будет не готова принять турнир, то право провести бой может перейти России.