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    Бой Усик – Гассиев перенесен на лето

    Теги Вилфрид Зауэрланд Калле Зауэрланд Александр Усик Мурат Гассиев

    Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии между украинским чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC/WBO Александром Усиком и российским обладателем поясов IBF/WBA Муратом Гассиевым состоится летом

    «Сейчас мы выбираем даты и арены летних финалов. Это большие бои и мы хотим, чтобы все было правильно», – сообщили организаторы турнира братья Зауэрланды.

    Бой должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии. Если Саудовская Аравия будет не готова принять турнир, то право провести бой может перейти России.

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