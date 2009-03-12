Холли Холм: «Хочу реванш с Сайборг. Хочу мстить за свои поражения»

Экс-чемпион UFC Холли Холм заявила, что хотела бы второй бой против чемпиона полулегкого дивизиона Крис «Сайборг» Жустино.

«Определенно, я хочу реванш с Сайборг. Я смотрела нарезки видео из нашего боя. В основном, это были ее удары по мне. Собственно, весь поединок прошел в этом ключе. Но я знаю, что тоже имела неплохие моменты, нанесла несколько хороших ударов, в клинче действовала неплохо. Всегда есть какие-то моменты, за которые можно зацепиться.

С Яной Куницкой мы просто тренируемся вместе. Я стараюсь приходить в зал каждый день. Мы с Яной и спаррингуем, и боремся друг против друга. У нас в зале немного девушек подобного веса – нас всего двое. Поэтому я стараюсь помогать ей во всем.

Все знают, что Сайборг – сильный боец с сильным ударом, она все время действует агрессивно. Но у Яны в бою против Крис были хорошие моменты. Она ее повалила, владела контролем, забрала спину. Не все было так плохо. Куницкая сделает выводы из этого поражения и пойдет дальше.

Не думаю, что мне дадут реванш с Сайборг уже в следующем бою. Я не особо волнуюсь, в какой категории мне предстоит выступать. Я лишь убеждена, что мне надо побеждать непобедимых.

Всегда думаю о своих боях. И я хочу мстить за каждое свое поражение. Знаю, что Сайборг – сильнейшая женщина во всех дивизионах. Но я хочу и могу драться с ней. Если мне дадут реванш, это будет совершенно другой бой. Никогда не бывает двух одинаковых поединков», – сказала Холм.

В декабре Крис Жустино победила Холли Холм единогласным решением судей. После этого Сайборг техническим нокаутом одолела россиянку Яну Куницкую.