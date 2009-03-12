Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Холли Холм: «Хочу реванш с Сайборг. Хочу мстить за свои поражения»

    Теги женские бои Крис Жустино Яна Куницкая Холли Холм

    Экс-чемпион UFC Холли Холм заявила, что хотела бы второй бой против чемпиона полулегкого дивизиона Крис «Сайборг» Жустино.

    «Определенно, я хочу реванш с Сайборг. Я смотрела нарезки видео из нашего боя. В основном, это были ее удары по мне. Собственно, весь поединок прошел в этом ключе. Но я знаю, что тоже имела неплохие моменты, нанесла несколько хороших ударов, в клинче действовала неплохо. Всегда есть какие-то моменты, за которые можно зацепиться.

    С Яной Куницкой мы просто тренируемся вместе. Я стараюсь приходить в зал каждый день. Мы с Яной и спаррингуем, и боремся друг против друга. У нас в зале немного девушек подобного веса – нас всего двое. Поэтому я стараюсь помогать ей во всем.

    Все знают, что Сайборг – сильный боец с сильным ударом, она все время действует агрессивно. Но у Яны в бою против Крис были хорошие моменты. Она ее повалила, владела контролем, забрала спину. Не все было так плохо. Куницкая сделает выводы из этого поражения и пойдет дальше.

    Не думаю, что мне дадут реванш с Сайборг уже в следующем бою. Я не особо волнуюсь, в какой категории мне предстоит выступать. Я лишь убеждена, что мне надо побеждать непобедимых.

    Всегда думаю о своих боях. И я хочу мстить за каждое свое поражение. Знаю, что Сайборг – сильнейшая женщина во всех дивизионах. Но я хочу и могу драться с ней. Если мне дадут реванш, это будет совершенно другой бой. Никогда не бывает двух одинаковых поединков», – сказала Холм.

    В декабре Крис Жустино победила Холли Холм единогласным решением судей. После этого Сайборг техническим нокаутом одолела россиянку Яну Куницкую.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться