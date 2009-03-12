Яна Куницкая: «Спасибо UFC, что теперь мне не нужно думать о деньгах»

Боец UFC Яна Куницкая рассказала, что за бой против Крис «Сайборг» Жустино ей заплатили гораздо больше заявленной суммы.



«Для тех, кто спрашивал: «зачем тебе это нужно?» – иногда выбора просто нет. Спасибо Дэйне Уайту, что теперь мне не нужно думать о деньгах (не смотрите на официальные цифры, мне заплатили в разы больше).



Я вышла на коротком уведомлении, не в своей весовой категории и провела сумасшедшую медиа неделю, чтобы возглавить номерной турнир в дебютном бою в UFC. После Сайборг мне уже ничего не страшно. Пришло время вернуться в свой вес и навести там шуму», – написала Яна.



По официальным данным за бой против Крис «Сайборг» Жустино на UFC 222 Яна Куницкая получила 100 тысяч долларов. Перед поединком менеджер Куницкой заявил, что она получит шестизначную сумму, сравнимую со стартовыми гонорарами СМ Панка и Брока Леснара.



Куницкая проиграла техническим нокаутом в первом раунде.