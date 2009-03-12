Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Менеджер Липинца: «Гарсия оставит пояс. К концу года Сергей будет драться за титул с другим претендентом»

    Теги первый полусредний вес Хорхе Линарес Майки Гарсия Иван Баранчик Сергей Липинец

    Менеджер Сергея Липинца Алекс Вайсфельд заявил, что Майки Гарсия оставит титул IBF в первом полусреднем весе и к концу года его боец вновь поборется за пояс чемпиона.

    «Сейчас будет отдых. Думаю, к концу года Сергей будет драться за этот же самый пояс с другим претендентом. Майки оставит этот пояс, и, скорее всего, будет драться с Хорхе Линаресом. Естественно, бой Сергея будет в Америке. Мы нигде в другом месте драться не будем», – сказал Вайсфельд.

    В воскресенье утром Майки Гарсия по очкам выиграл у Сергея Липинца и завоевал титул IBF в первом полусреднем весе. Главным претендентом на чемпионский бой по версии IBF сейчас является белорус Иван Баранчик, который в субботу победил техническим нокаутом у россиянина Петра Петрова.

    Чемпион мира из России, о котором вы не знали

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться