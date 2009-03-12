Менеджер Липинца: «Гарсия оставит пояс. К концу года Сергей будет драться за титул с другим претендентом»

Менеджер Сергея Липинца Алекс Вайсфельд заявил, что Майки Гарсия оставит титул IBF в первом полусреднем весе и к концу года его боец вновь поборется за пояс чемпиона.

«Сейчас будет отдых. Думаю, к концу года Сергей будет драться за этот же самый пояс с другим претендентом. Майки оставит этот пояс, и, скорее всего, будет драться с Хорхе Линаресом. Естественно, бой Сергея будет в Америке. Мы нигде в другом месте драться не будем», – сказал Вайсфельд.

В воскресенье утром Майки Гарсия по очкам выиграл у Сергея Липинца и завоевал титул IBF в первом полусреднем весе. Главным претендентом на чемпионский бой по версии IBF сейчас является белорус Иван Баранчик, который в субботу победил техническим нокаутом у россиянина Петра Петрова.

Чемпион мира из России, о котором вы не знали