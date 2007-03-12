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    Релих победил Бартелеми и стал чемпионом WBA

    Теги первый полусредний вес результаты Кирилл Релих Рансес Бартелеми

    Белорусский боксер Кирилл Релих победил кубинца Рансеса Бартелеми и завоевал вакантный титул чемпиона WBA в первом полусреднем весе.

    После 12 раундов судьи единогласно отдали победу белорусу – 117-110, 118-109, 118-109. Поединок прошел в Сан-Антонио.

    Это был второй бой между боксерами. В первом поединке, который состоялся в мае 2017 года, по очкам сильнее был Бартелеми.

    Релих – второй чемпион мира из Беларуси. Первым был тяжеловес Сергея Ляхович, который в 2006-м завоевал титул WBO, победив Леймона Брюстера.

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