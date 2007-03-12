Промоутер Джошуа: «Возможно, в ближайший год Энтони проведет бой в США»

Промоутер чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, что в ближайший год его боец может подраться в США.

«Джошуа – чемпион в тяжелом весе и суперзвезда мирового бокса. Не понимаю, откуда взялся миф, что успешный боксер должен драться в США. Просто посмотрите, чего добились мы с Джошуа в Великобритании. Но я согласен, что бои должны проходить и в других странах тоже. Джошуа хочет сломать границы. Хочет проводить бои в Америке, Африке и даже на Ближнем Востоке. Но пока он чувствует себя комфортно там, где он есть.

Ничего не могу сказать с полной уверенностью, но вполне возможно, что в ближайший год мы проведем бой в США», – сказал Хирн.

Ближайший бой Энтони Джошуа проведет 31 марта в Кардиффе против чемпиона WBO Джозефа Паркера.

Промоутер Джошуа – Уайлдеру: «Не беспокойся, Энтони хочет драться с тобой»