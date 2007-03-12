Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Тренер Головкина: «У тренера Альвареса – мясной рынок. Не верю, что он позволил ему съесть некачественное мясо»

    Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес Абель Санчес

    Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что допинговый скандал вокруг Сауля Альвареса помешает ему готовиться к реваншу.

    «Я разочарован. Не столько в Сауле, сколько в его команде. У Рейносо (тренера Альвареса – Sports.ru) свой мясной рынок. Не верю, что они позволили Саулю съесть некачественное мясо.

    Теперь Канело будет под пристальным вниманием, и оно будет его отвлекать. Люди из комиссии не отстанут от него, пока не проведут все тесты.

    Это будет его беспокоить, мешать не только тренировкам, но и сну, вообще всей подготовке.

    Но расследование нужно провести. Уверен, что Сауля нужно тестировать чаще», – сказал Санчес.

    Реванш Головкина и Альвареса может сорваться. У мексиканца – допинг

    Опрос

    Верите, что Альварес не принимал допинг?

    2442 голосa
    • Да
      49%
    • Нет
      51%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться