Тренер Головкина: «У тренера Альвареса – мясной рынок. Не верю, что он позволил ему съесть некачественное мясо»

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что допинговый скандал вокруг Сауля Альвареса помешает ему готовиться к реваншу.



«Я разочарован. Не столько в Сауле, сколько в его команде. У Рейносо (тренера Альвареса – Sports.ru) свой мясной рынок. Не верю, что они позволили Саулю съесть некачественное мясо.



Теперь Канело будет под пристальным вниманием, и оно будет его отвлекать. Люди из комиссии не отстанут от него, пока не проведут все тесты.



Это будет его беспокоить, мешать не только тренировкам, но и сну, вообще всей подготовке.



Но расследование нужно провести. Уверен, что Сауля нужно тестировать чаще», – сказал Санчес.



Реванш Головкина и Альвареса может сорваться. У мексиканца – допинг