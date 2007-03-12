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    Аманда Нуньес проведет бой против Ракель Пеннингтон на UFC 224

    Теги Крис Жустино Аманда Нуньес

    Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес сразится с Ракель Пеннингтон на UFC 224.

    Президент организации Дэйна Уайт настаивал на бое Аманды Нуньес против Крис «Сайборг» Жустино, но решил, что Сайборг нужно отдохнуть после боя с Яной Куницкой на UFC 222.

    «Она только что дралась, ей нужно восстановиться и быть уверенной, что она готова на 100 процентов», – сказал Уайт.

    В последнем бою Аманда Нуньес победила Валентину Шевченко раздельным решением судей. Ракель Пеннингтон одержала четыре победы подряд и занимает второе место в официальном рейтинге UFC в женском легчайшем весе.

    UFC 224 пройдет 12 мая в Бразилии.

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