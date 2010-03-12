Дэйна Уайт: «Бой Сайборг – Нуньес должен случиться»

Президент UFC Дэйна Уайт хочет устроить бой двух чемпионов – Крис «Сайборг» Жустино и Аманды Нуньес.

«Думаю, я сделаю бой Сайборг – Нуньес. Может быть, он пройдет в Рио (на UFC 224, 12 мая – Sports.ru). Крис только что провела бой. Нужно время, чтобы упал адреналин – только тогда можно будет знать, что она в полном порядке. Но, думаю, ее бой с Нуньес должен случиться», – сказал Уайт.

Крис Сайборг в воскресенье успешно защитила титул чемпиона в полулегком весе в бою с Яной Куницкой. Аманда Нуньес в ближайшее время должна была защищать титул чемпиона в легчайшем дивизионе в бою с Ракель Пеннингтон.

Крис Сайборг: «Теперь я жду Аманду Нуньес»