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    Дэйна Уайт: «Бой Сайборг – Нуньес должен случиться»

    Теги UFC Дэйна Уайт Крис Жустино Аманда Нуньес

    Президент UFC Дэйна Уайт хочет устроить бой двух чемпионов – Крис «Сайборг» Жустино и Аманды Нуньес.

    «Думаю, я сделаю бой Сайборг – Нуньес. Может быть, он пройдет в Рио (на UFC 224, 12 мая – Sports.ru). Крис только что провела бой. Нужно время, чтобы упал адреналин – только тогда можно будет знать, что она в полном порядке. Но, думаю, ее бой с Нуньес должен случиться», – сказал Уайт.

    Крис Сайборг в воскресенье успешно защитила титул чемпиона в полулегком весе в бою с Яной Куницкой. Аманда Нуньес в ближайшее время должна была защищать титул чемпиона в легчайшем дивизионе в бою с Ракель Пеннингтон.

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