Фрэнк Мир – Аманде Нуньес: «Не соглашайся на бой против Сайборг меньше, чем за 5 млн долларов»

Боец Bellator и экс-чемпион UFC Фрэнк Мир посоветовал Аманде Нуньес выбивать за бой против Крис «Сайборг» Жустино как можно больший гонорар.

«Если ты меня слышишь, Аманда, не соглашайся на бой меньше, чем за пять миллионов долларов. Потому что если согласишься, то это будет одолжение UFC. Только они забирают все сливки из этой ситуации.

Почему так много? Аманда поставит на кон все, чего добилась. Она выдающийся боец, высокий, мощный, она бьет как грузовик. Все это ее плюсы. Но ее просят выйти на бой с мощным бойцом, который будет тяжелее на 15-20 фунтов. Если мне нужно было бы принять такое избиение на глазах у всех с риском причинить ущерб здоровью, то я бы позаботился о своем будущем заранее.

Не покупайся на речи Дэйны Уайта о том, что бойцы должны драться, а чемпионы — сражаться. Он не боец, а бизнесмен. Так что пусть сначала отдадут чек, а потом уже можно выйти на бой. У Нуньес тоже есть шанс, хотя я и склоняюсь к победе Крис», – сказал Мир в своем подкасте The Phone Booth Fighting MMA.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщал, что хочет в ближайшее время организовать бой между чемпионами промоушна Амандой Нуньес и Крис Жустино.

Дэйна Уайт: «Бой Сайборг – Нуньес должен случиться»