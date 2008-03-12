Люк Рокхолд: «Если снова проиграю Биспингу – уйду из спорта»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд продолжает настаивать на бое против Майкла Биспинга.



«Я ставлю все на кон: если Биспинг побьет меня в третьем бою, я уйду из спорта.



Буду рад заткнуть его рот. Ублюдка вырубали полусредневесы два раза подряд, а он говорит о моем нокауте от Йоэля, мать его, Ромеро. Его вырубали больше, чем меня, если уж углубляться в тему.



Биспинг планирует прощальный бой, так давайте устроим его на самой большой арене, в Лас-Вегасе. Докажи, что ты мужик, потому что я готов к бою», – сказал Рокхолд.

Майкл Биспинг и Люк Рокхолд дрались два раза. В первом бою удушающим приемом победил Рокхолд, во втором – Биспинг нокаутом.