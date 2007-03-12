Майкл Биспинг: «Пусть Рокхолд остается в модельном бизнесе»

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг не горит желанием возвращаться в октагон для боя против Люка Рокхолда.

«Я официально заявляю, что мне не предлагали драться с Рокхолдом 7 июля. В любом случае ему не стоит лишний раз нарываться, чтобы его снова нокаутировали. Пусть остается в модельном бизнесе. Судя по трем последним его боям, в ММА ему лучше не возвращаться», – сказал Биспинг.

Рокхолд и Биспинг уже дважды встречались в UFC. В ноябре 2014-го победил Рокхолд удушающим приемом. В июне 2016-го Биспинг взял реванш нокаутом.

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