Люк Рокхолд: «UFC интересует мой бой с Биспингом. Готов подраться в полутяжелом весе»

Экс-чемпион UFC Люк Рокхолд заявил, что готов подраться с Майклом Биспингом в полутяжелой весовой категории.

«Если этот бой состоится, он будет значить для меня очень многое. Мне нужно будет полностью сосредоточиться на нем. Если Биспинг подкрепит свои слова делом и подпишет контракт, я готов принять бой в любом месте и в любое время. Давайте сделаем бой более интригующим – проведем его в полутяжелом весе. Просто подпиши контракт. Знаю, что UFC интересует этот бой. Посмотрим, дело за Биспингом», – сказал Рокхолд.

Рокхолд и Биспинг уже дважды встречались в UFC. В ноябре 2014-го победил Рокхолд удушающим приемом. В июне 2016-го Биспинг взял реванш нокаутом.

Майкл Биспинг: «Если мудак Рокхолд снова хочет в нокаут, мы можем это устроить»