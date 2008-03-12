Луис Ортис: «Промоутеры Уайлдера заплатили рефери. Меня ограбили средь бела дня»

Кубинский тяжеловес Луис Ортис считает, что рефери, который осматривал чемпиона WBC Деонтея Уайлдера перед 8 раундом их боя, дал тому дополнительное время на восстановление.



«Никаких вопросов к Уайлдеру – он жесткий ублюдок и вышел на следующий раунд в полном порядке, но его богатенькие промоутеры дали отмашку этому жалкому рефери. Уайлдер не виноват, виноваты те, кому была нужна его победа. Уайлдер получил свои деньги, но промоутеры получили гораздо больше.



Мы заслужили реванш, и если Уайлдер не подерется с Джошуа, мы должны его провести. Меня ограбили средь бела дня, но это была по-настоящему эпичная битва Годзиллы и Кинг-Конга. Давайте сделаем Уайлдер – Ортис 2 или старый-добрый турнир Англия – США, где я буду драться в андеркарде Уайлдер – Джошуа против Уайта. Думаю, поклонники слетят с катушек», – сказал Ортис.



Луис Ортис проиграл Деонтею Уайлдеру техническим нокаутом в 10 раунде.