Тайсон Фьюри: «Уайлдер и Джошуа, я иду за вами»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как готовится к возвращению на ринг.

«Возможно, я мог бы сражаться уже на этих выходных. Меня долго не было – два с половиной года. Моя цель – вернуться на ринг и снова засиять.

Я называл Энтони Джошуа бодибилдером, но я занимаюсь так, что сам начинаю быть похожим на бодибилдера. Вечером я принимаю свой протеиновый коктейль, ложусь рано спать и представляю, как буду ломать их лица в ринге. У меня есть хорошие новости, и скоро я объявлю их всем людям на земле.

Я оставил тяжелый дивизион для этих ребят, и теперь они хранят титулы. Джошуа отлично справляется с полировкой моих поясов, сохраняя их красивыми и теплыми.

Бой Паркера и Джошуа? Паркер быстрее, Джошуа мощнее. Паркер моложе, а у Джошуа хороший опыт на любительском ринге. Это будет хороший бой – и неважно, кто победит.

Уайлдер? Он просто создан для меня. Что бы ни случилось в его следующем бою, я должен встретиться с ним. У нас есть незаконченное дело. Когда мы встретимся на ринге, я ему задам. Уайлдер – хороший панчер. И он может использовать свои мощные удары в любом раунде. Но у меня лучшие боксерские навыки в тяжелом дивизионе. Сначала я дам ему урок бокса, а затем просто остановлю.

Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа или кто-то там еще – я иду за вами», – сказал Фьюри.

Последний бой Тайсон Фьюри провел в 2015-м году, победив Владимира Кличко.

Тайсон Фьюри: «Теперь у меня нет никаких сомнений, что я побью Уайлдера»