Стипе Миочич: «Деонтей, продолжай трудиться, и, возможно, мы встретимся в ринге»

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич поздравил чемпиона WBC Деонтея Уайлдера с победой над Луисом Ортисом.



«Я ценю хорошие и жесткие бои. Поздравляю Деонтея Уайлдера с тем, что он смог вырвать эту победу. Продолжай трудиться, и, возможно, когда-нибудь мы встретимся в ринге», – написал Стипе.



В последнем бою Деонтей Уайлдер победил Луиса Ортиса техническим нокаутом в 10 раунде.