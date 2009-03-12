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    Стипе Миочич: «Деонтей, продолжай трудиться, и, возможно, мы встретимся в ринге»

    Теги Деонтей Уайлдер Стипе Миочич

    Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич поздравил чемпиона WBC Деонтея Уайлдера с победой над Луисом Ортисом.

    «Я ценю хорошие и жесткие бои. Поздравляю Деонтея Уайлдера с тем, что он смог вырвать эту победу. Продолжай трудиться, и, возможно, когда-нибудь мы встретимся в ринге», – написал Стипе.

    В последнем бою Деонтей Уайлдер победил Луиса Ортиса техническим нокаутом в 10 раунде.

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