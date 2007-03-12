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    Жорж Сен-Пьер: «Бой с Конором принесет мне деньги, но не наследие»

    Теги UFC Жорж Сен-Пьер Нэйт Диас Ник Диаз Тайрон Вудли Бен Аскрен Конор МакГрегор

    Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер порассуждал о возможном сопернике.

    «Бой с Нэйтом Диасом меня не интересует, потому что я побеждал Ника Диаса. Логично, что бой с Нэйтом превращается для меня в неоправданный риск. Если я выиграю, то ничего особенного не произойдет – люди воспримут это как должное. Если же проиграю, я потеряю свое наследие, свое имя. Оно того не стоит.

    Пару лет назад я хотел бой с Тайроном Вудли. Мы даже переписывались с ним по этому поводу. Я всю жизнь выступал в полусреднем дивизионе. И чтобы поставить под угрозу все то, чего я добился, мой соперник должен был сделать что-то особенное. Вудли – чемпион. В последних боях он побеждал, но не показывал ничего особенного.

    Ник Диас? Не имеет смысла. Я уже бил его. В последнее время он проиграл слишком много. Было бы глупо дать ему реванш сейчас. Но если он сделает что-то крутое в ближайшее время – выиграет титул или еще что-то – я подумаю о встрече с ним.

    Конор МакГрегор – это прибыльный вариант. На Коноре я могу заработать больше всего. Он тут главный. Он вывел ММА на новый уровень. МакГрегор – главная харизма, он продает больше всего трансляций. Но я задумываюсь о наследии. Бой с Конором принесет мне деньги, но не наследие. Деньги – это хорошо. Но если я вернусь, меня больше волнует наследие, а не прибыль.

    Бен Аскрен? Я не понимаю, почему этот парень до сих пор не в UFC. Возможно, это все из-за его плохих отношений с Дэйной Уайтом. Аскрен – один из лучших полусредневесов мира. И если говорить о наследии, то бой с ним мне был бы наиболее интересен. Он побеждал всех в Bellator, чемпионов всех других крутых промоушнов. Но, к сожалению, его ссора с Уайтом вряд ли позволит ему выступить в UFC», – сказал Сен-Пьер.

    Последний бой Жорж Сен-Пьер провел в ноябре 2017 года, победив Майкла Биспинга удушающим приемом.

    Жорж Сен-Пьер: «Я не завершал карьеру. Но буду браться лишь за то, что меня интересует»

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