Жорж Сен-Пьер: «Я не завершал карьеру. Но буду браться лишь за то, что меня интересует»

Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер, который сейчас проходит лечение после болезни, рассказал о своих планах.

«Я не завершал карьеру. Но пока не могу сказать, в каком дивизионе хотел бы выступать – в среднем, полусреднем или легком. В полусреднем я выигрывал титул уже много раз, но это не значит, что я не попробую еще раз. Я нахожусь в окончании своей карьеры, и буду браться лишь за то, что меня реально интересует. И я говорил об этом не раз.

Если бы я проиграл Биспингу, я бы потерял многое. Но я пошел на риск. Дэйна Уайт наверняка недоволен, что не может контролировать меня. Он любит заключать контракт с ребятами, которые будут ему подчиняться, но я не такой. Мне не нужно драться для того, чтобы себя прокормить. Мне не нужна UFC для того, чтобы выживать – могу сделать это и без нее. Я могу до конца жизни не выходить в клетку.

Я не могу драться сейчас из-за болезни, но в этом виде спорта все меняется очень быстро. Возможно, через пару месяцев какой-нибудь парень станет чемпионом и королем ММА, и это меня заинтересует», – сказал Сен-Пьер.

Последний бой Жорж Сен-Пьер провел в ноябре 2017 года, победив Майкла Биспинга удушающим приемом.