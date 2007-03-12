Тайсон Фьюри: «Теперь у меня нет никаких сомнений, что я побью Уайлдера»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал бой Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса и заявил, что сможет нокаутировать американца.

«Поединок получился просто великолепный – не зря задержался ради него ночью. Но у меня теперь нет никаких сомнений, что я побью Уайлдера. Все говорит о том, что это будет легко. Однажды я сказал ему, что нокаутирую его в любое время и в любом месте. Ночью я только убедился в этом на сто процентов. Если Уайлдер когда-нибудь выйдет против меня, я его уложу», – сказал Фьюри.

Деонтей Уайлдер победил Луиса Ортиса нокаутом в десятом раунде и отстоял титул чемпиона WBC. Тайсон Фьюри последний бой провел в ноябре 2015 года, когда по очкам победил Владимира Кличко. В прошлом году британец сообщал, что готов вернуться на ринг.