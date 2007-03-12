Мирко Филипович подписал контракт с Bellator

43-летний боец ММА Мирко «Крокоп» Филипович подписал контракт с Bellator. Дебют хорвата состоится 25 мая на Bellator 200 против 41-летнего американца Роя Нельсона.

Наибольшей известности Филипович добился, выступая в Pride. В 2006-м году выиграл гран-при этой организации. Провел 11 боев в UFC. В последнее время выступал в японском промоушне Rizin. Всего за карьеру в ММА провел 49 боев (36-11, 2 NC).

В 2011-м Филипович встречался с Нельсоном в UFC. Победу техническим нокаутом одержал американец.

В ноябре «Крокоп» заявил, что хочет завершить карьеру боем против Федора Емельяненко, который сейчас тоже выступает в Bellator.

Главным боем юбилейного Bellator 200 станет бой за чемпионский титул в среднем весе между Рафаэлем Карвальо и Гегардом Мусаси.

Мирко Филипович хочет завершить карьеру боем с Федором Емельяненко