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    baltika

    Мирко Филипович подписал контракт с Bellator

    Теги Мирко Филипович Рой Нельсон Bellator

    43-летний боец ММА Мирко «Крокоп» Филипович подписал контракт с Bellator. Дебют хорвата состоится 25 мая на Bellator 200 против 41-летнего американца Роя Нельсона.

    Наибольшей известности Филипович добился, выступая в Pride. В 2006-м году выиграл гран-при этой организации. Провел 11 боев в UFC. В последнее время выступал в японском промоушне Rizin. Всего за карьеру в ММА провел 49 боев (36-11, 2 NC).

    В 2011-м Филипович встречался с Нельсоном в UFC. Победу техническим нокаутом одержал американец.

    В ноябре «Крокоп» заявил, что хочет завершить карьеру боем против Федора Емельяненко, который сейчас тоже выступает в Bellator.

    Главным боем юбилейного Bellator 200 станет бой за чемпионский титул в среднем весе между Рафаэлем Карвальо и Гегардом Мусаси.

    Мирко Филипович хочет завершить карьеру боем с Федором Емельяненко

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