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    Мирко Филипович хочет завершить карьеру боем с Федором Емельяненко

    Теги смешанные единоборства MMA Мирко Филипович Pride FC Федор Емельяненко

    Мирко Филипович заявил, что хотел бы завершить спортивную карьеру поединком с тем, «кому проигрывал в прошлом».

    Скорее всего, 43-летний хорват имел в виду россиянина Федора Емельяненко, которому в 2005-ом году уступил в бою за звание чемпиона PRIDE. Весной этого года «Крокоп» также интересовался матчем-реваншем против «Последнего Императора».

    «Кто хочет увидеть мой прощальный бой против Федора? Если Федор рискнет», – написал тогда в своем фейсбуке Филипович.

    Очередной поединок Мирко проведет в японском промоушене RIZIN. На новогоднем турнире он будет драться с другим ветераном PRIDE, 47-летним Цуеши Косакой.

    Емельяненко заявлен в Гран-при Bellator, планируемое организацией на весь 2018 год. 

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