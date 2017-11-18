Мирко Филипович хочет завершить карьеру боем с Федором Емельяненко

Мирко Филипович заявил, что хотел бы завершить спортивную карьеру поединком с тем, «кому проигрывал в прошлом».

Скорее всего, 43-летний хорват имел в виду россиянина Федора Емельяненко, которому в 2005-ом году уступил в бою за звание чемпиона PRIDE. Весной этого года «Крокоп» также интересовался матчем-реваншем против «Последнего Императора».

«Кто хочет увидеть мой прощальный бой против Федора? Если Федор рискнет», – написал тогда в своем фейсбуке Филипович.

Очередной поединок Мирко проведет в японском промоушене RIZIN. На новогоднем турнире он будет драться с другим ветераном PRIDE, 47-летним Цуеши Косакой.

Емельяненко заявлен в Гран-при Bellator, планируемое организацией на весь 2018 год.