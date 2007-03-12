Кевин Ли: «Хабиб в бою с Барбозой выглядел ужасно»

Боец UFC Кевин Ли рассказал о подготовке к бою с Эдсоном Барбозой, а также рассказал о своих впечатлениях от поединка бразильца с Хабибом Нурмагомедовым.

«Мне нравятся испытания. Я не из тех бойцов, которые ищут легкие или денежные поединки. Я люблю вызовы. Барбоза – лучший ударник легкого дивизиона. Я разберусь с ним, а потом возьму титул.

Хабиб в бою с Эдсоном выглядел ужасно. Мне этот поединок никак не помог в подготовке. Хабиб просто пер вперед как танк. А я техничный боец. Я хочу научиться делать все в ММА, а не просто нестись вперед. Если мы устроим с Барбозой настоящий ударный бой, я выиграю», – сказал Ли.

Кевин Ли встретится с Эдсоном Барбозой на UFC Fight Night 128 21 апреля. Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой против Тони Фергюсона на UFC 223 7 апреля.

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