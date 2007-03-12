Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Кевин Ли: «Хабиб в бою с Барбозой выглядел ужасно»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Эдсон Барбоза Кевин Ли

    Боец UFC Кевин Ли рассказал о подготовке к бою с Эдсоном Барбозой, а также рассказал о своих впечатлениях от поединка бразильца с Хабибом Нурмагомедовым.

    «Мне нравятся испытания. Я не из тех бойцов, которые ищут легкие или денежные поединки. Я люблю вызовы. Барбоза – лучший ударник легкого дивизиона. Я разберусь с ним, а потом возьму титул.

    Хабиб в бою с Эдсоном выглядел ужасно. Мне этот поединок никак не помог в подготовке. Хабиб просто пер вперед как танк. А я техничный боец. Я хочу научиться делать все в ММА, а не просто нестись вперед. Если мы устроим с Барбозой настоящий ударный бой, я выиграю», – сказал Ли.

    Кевин Ли встретится с Эдсоном Барбозой на UFC Fight Night 128 21 апреля. Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой против Тони Фергюсона на UFC 223 7 апреля.

    Кевин Ли: «Конор вырубит Хабиба, и люди раздуют его образ еще больше»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться