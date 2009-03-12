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    Ортис о бое против Уайлдера: «Я почти сделал его. Эх, если бы в раунде было на несколько секунд больше»

    Теги WBC тяжелый вес Деонтей Уайлдер Луис Ортис

    Кубинский тяжеловес Луис Ортис прокомментировал поражение нокаутом в титульном бою с Деонтеем Уайлдером.

    «Это был великолепный бой, и я себя в нем проявил хорошо. Я думал, что лидировал по очкам перед десятым раундом. Но это тяжелый вес – здесь никогда не знаешь, что может произойти. Я почти сделал его. Эх, если бы в раунде было на несколько секунд больше», – сказал Ортис.

    В седьмом раунде Луис Ортис едва не добил Деонтея Уайлдера, однако американец выдержал атаку перед самым гонгом. 

    На момент остановки боя все судьи единогласно отдавали предпочтение Уайлдеру – 85-84. Уайлдер победил по общему количеству ударов (98 против 87), однако Ортис нанес больше силовых ударов (63 против 60). 

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