Ортис о бое против Уайлдера: «Я почти сделал его. Эх, если бы в раунде было на несколько секунд больше»

Кубинский тяжеловес Луис Ортис прокомментировал поражение нокаутом в титульном бою с Деонтеем Уайлдером.

«Это был великолепный бой, и я себя в нем проявил хорошо. Я думал, что лидировал по очкам перед десятым раундом. Но это тяжелый вес – здесь никогда не знаешь, что может произойти. Я почти сделал его. Эх, если бы в раунде было на несколько секунд больше», – сказал Ортис.

В седьмом раунде Луис Ортис едва не добил Деонтея Уайлдера, однако американец выдержал атаку перед самым гонгом.

На момент остановки боя все судьи единогласно отдавали предпочтение Уайлдеру – 85-84. Уайлдер победил по общему количеству ударов (98 против 87), однако Ортис нанес больше силовых ударов (63 против 60).

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