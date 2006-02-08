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    Хабиб о бое с Фергюсоном: «Когда я схвачу его тонкую модельную талию, едва ли он сможет что-то сделать»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает о будущем сопернике – чемпионе в легком весе Тони Фергюсоне.

    «На бой с [Фергюсоном] выйду как на смерть. У меня нет другого выхода. Этот бой покажет, кто из нас лучший. 

    Конечно, нет никакой недооценки, но, когда я схвачу его тонкую модельную талию, едва ли он сможет что-то сделать. Многие говорят, что он хорош в партере, у него опасные локти и так далее.

    Но и я могу продемонстрировать много вещей, которых еще никто не видел. Это и делает наше противостояние интересным.

    Я сам никак не могу этого дождаться. Постараюсь поскорее закончить тренировки, добиться нужного веса и, как говорится, размазать его», – сказал Нурмагомедов.

    Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет 7 апреля на UFC 223.

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