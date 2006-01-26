Мурат Гассиев: «Не считаю себя фаворитом в бою с Дортикосом»

Чемпион IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев не считает себя фаворитом в бою против обладателя титула WBA Regular Юньера Дортикоса.



«Я совершенно не считаю, что являюсь фаворитом в бою с Дортикосом. Думаю, что наши шансы на победу примерно равны.



Если брать во внимание расклады букмекеров, то они часто ошибаются. Например, в последнем турнире UFC фаворитом был Франсис Нганну, а уверенно победил Стипе Миочич. Так что предварительные расклады меня особо не интересуют, и я всегда уверен, что только ринг расставит по местам победителя и проигравшего.



Мои болельщики давно ждут от меня только побед, поэтому дополнительного давления я не ощущаю. Буду стараться оправдать их ожидания. Болельщики ждут, а я стараюсь и надеюсь, что все будет хорошо», – сказал Гассиев.



Бой Мурата Гассиева с Юниером Дортикосом в рамках Всемирной боксерской суперсерии пройдет 3 февраля в Сочи.