Сергей Ковалев: «В финале боксерской суперсерии вижу Усика и Гассиева»

Российский чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев считает, что в финале Всемирной боксерской суперсерии встретятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александра Усик, а кубинец Юньер Дортикос не доставит Мурату особых проблем.
«Гассиев пройдет кубинца без особых проблем. Дортикос заметно нервничает, высказывая разного рода острые заявления. Это говорит о его неуверенности.
А у Гассиева – вагон здоровья, мощи и мотивации, так как на кону стоят два титула, да еще и бой пройдет на родине. Все карты в руки.
Думаю, Гассиев победит досрочно – примерно в промежутке с четвертого по восьмой раунд.
Вижу Мурата в финале суперсерии с Александром Усиком», — сказал Сергей Ковалев.
Полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии между чемпионом IBF Муратом Гассиевым и обладателем пояса WBA Юньером Дортикосом пройдет 3 февраля в Сочи.
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