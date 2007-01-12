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    Сергей Ковалев: «В финале боксерской суперсерии вижу Усика и Гассиева»

    Теги Сергей Ковалев Александр Усик Мурат Гассиев Юньер Дортикос

    Российский чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев считает, что в финале Всемирной боксерской суперсерии встретятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александра Усик, а кубинец Юньер Дортикос не доставит Мурату особых проблем.

    «Гассиев пройдет кубинца без особых проблем. Дортикос заметно нервничает, высказывая разного рода острые заявления. Это говорит о его неуверенности.

    А у Гассиева – вагон здоровья, мощи и мотивации, так как на кону стоят два титула, да еще и бой пройдет на родине. Все карты в руки.

    Думаю, Гассиев победит досрочно – примерно в промежутке с четвертого по восьмой раунд.

    Вижу Мурата в финале суперсерии с Александром Усиком», — сказал Сергей Ковалев

    Полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии между чемпионом IBF Муратом Гассиевым и обладателем пояса WBA Юньером Дортикосом пройдет 3 февраля в Сочи.

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