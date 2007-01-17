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    ТАСС: Титульный бой Нурмагомедова и Фергюсона пройдет 7 апреля. МакГрегора лишат титула UFC

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон

    Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон 7 апреля проведут титульный бой в Нью-Йорке.

    «Контракт на бой подписан», – сообщил источник, знакомый с ситуацией, отметив, что поединок пройдет за полноценный титул.

    Чемпионским поясом владеет Конор Макгрегор, однако его лишат титула в связи с тем, что он не защищал его длительное время.

    «Конор лишится титула, поскольку не защищал его длительное время. Он, как и говорилось, должен будет получить титульный бой сразу по возвращении», – сказал собеседник ТАСС.

    Президент UFC Дэйна Уайт ранее заявлял, сразу после возобновления выступлений ирландец получит титульный бой.

    В UFC пока не подтвердили данный бой Нурмагомедова и Фергюсона. По данным ТАСС, официально о нем должны объявить во время турнира UFC в Бостоне 20 января.

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