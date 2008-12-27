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    Диетолог Нурмагомедова: «После двух обедов и обильного питья Хабиб весил на фунт меньше лимита»

    Теги смешанные единоборства UFC MMA вес Хабиб Нурмагомедов

    Диетолог легковеса UFC Хабиба Нурмагомедова в твиттере поделился состоянием веса своего клиента перед его боем 30 декабря на UFC 219.

    «UFC хочет, чтобы боец весил не больше 10% выше лимита, когда приезжает в гостиницу в городе турнира. После двух обедов и обильного питья он весил на фунт МЕНЬШЕ. Извините, злопыхатели…», — написал Тайлер Мили Минтон.

    Журналист Марк Раймонд в своем твиттере опубликовал следующую информацию:

    «Хабиб Нурмагомедов сегодня весит около 169 фунтов (76,6 кг). До утра пятницы он сгонит 13 фунтов (5,9 кг)».

    Напомним, верхний порог легкой категории составляют 70 килограммов.

    Диетолог Минтон приложил к своему посту фотографию с текущей формой Нурмагомедова.

     

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