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    Джо Роган: «Флойд Мэйвезер действительно хочет заключить сделку с UFC»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Джо Роган

    Комментатор UFC Джо Роган подтвердил, что бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер хочет подписать контракт с главным ММА-промоушеном мира. 

    «Флойд сказал об этом, и вот что я могу вам сказать. (Президент UFC) Дэйна сообщил мне, что Флойд действительно хочет заключить сделку с UFC. Я написал ему: «Флойд серьезно говорит о том, что собирается драться в ММА?”. И он ответил: “Да, он сошел с ума, я сказал ему, что его убьют, но он все равно настаивает на своем и хочет это сделать», — утверждает Роган.

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