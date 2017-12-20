Джо Роган: «Флойд Мэйвезер действительно хочет заключить сделку с UFC»

Комментатор UFC Джо Роган подтвердил, что бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер хочет подписать контракт с главным ММА-промоушеном мира.

«Флойд сказал об этом, и вот что я могу вам сказать. (Президент UFC) Дэйна сообщил мне, что Флойд действительно хочет заключить сделку с UFC. Я написал ему: «Флойд серьезно говорит о том, что собирается драться в ММА?”. И он ответил: “Да, он сошел с ума, я сказал ему, что его убьют, но он все равно настаивает на своем и хочет это сделать», — утверждает Роган.