Кристиан Хаммер: «Если Поветкин сейчас не употреблял допинг, то у него нет шансов в бою со мной»

Немецкий боксер-супертяжеловес Кристиан Хаммер заявил, что россиянин Александр Поветкин без помощи допинга не имеет шансов на победу в бою с ним.

«Я провел хорошую подготовку, чувствую себя уверенным в победе, а иначе зачем я здесь? Все знают, кто такой Поветкин, это легенда, но я чувствую, что сейчас мое время, а его время закончено. Я сделаю все возможное для победы.

У меня и ранее были сильные соперники. Я дрался везде, для меня никогда не было проблемой приехать на площадку оппонента. Например, я дрался с Тайсоном Фьюри, Дэвидом Прайсом.

Я знаю о ситуациях (с допингом) у Поветкина. Если он сейчас не употреблял допинг, то у него нет шансов», – сказал Хаммер.

Бой Поветкина и Хаммера пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.