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    Кристиан Хаммер: «Если Поветкин сейчас не употреблял допинг, то у него нет шансов в бою со мной»

    Теги WBO Александр Поветкин Кристиан Хаммер

    Немецкий боксер-супертяжеловес Кристиан Хаммер заявил, что россиянин Александр Поветкин без помощи допинга не имеет шансов на победу в бою с ним.

    «Я провел хорошую подготовку, чувствую себя уверенным в победе, а иначе зачем я здесь? Все знают, кто такой Поветкин, это легенда, но я чувствую, что сейчас мое время, а его время закончено. Я сделаю все возможное для победы.

    У меня и ранее были сильные соперники. Я дрался везде, для меня никогда не было проблемой приехать на площадку оппонента. Например, я дрался с Тайсоном Фьюри, Дэвидом Прайсом.

    Я знаю о ситуациях (с допингом) у Поветкина. Если он сейчас не употреблял допинг, то у него нет шансов», – сказал Хаммер.

    Бой Поветкина и Хаммера пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.

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