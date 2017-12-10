Василий Ломаченко: «Может быть, пора взять фамилию НоМасЧенко?»
После победы над кубинцем Гильермо Ригондо техническим нокаутом украинец Василий Ломаченко пошутил, что задумается о смене фамилии.
«Может быть, пора взять фамилию НоМасЧенко?», – сказал Василий.
Напомним, в боксе фраза «no mas» («хватит») является знаковой и используется, когда боксер отказывается от продолжения поединка в перерыве между раундами.
Ригондо отказался от продолжения боя с Ломаченко после шестого раунда из-за травмы руки.
Он стал уже четвертым подряд соперником Ломаченко, который отказался от продолжения боя в перереве между раундами.
NoMasChenko pic.twitter.com/OD8C7LRsXt— Top Rank Boxing (@trboxing) 10 декабря 2017 г.
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