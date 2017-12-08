Флойд Мэйвезер: «У меня есть место, где жить в Москве, но хотел бы иметь дом в Грозном»
Флойд Мэйвезер посетил Грозный, где встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
— У нас состоялась теплая беседа о боксе, тенденциях его развития в Чечне, России и во всем мире. Его опыт, а именно пятьдесят побед в пятидесяти боях, стоит многого. Но самое главное — Мэйвезер сообщил о своем желании получить гражданство России, — рассказал Кадыров.
Мэйвезер сообщил, что заинтересован в приобретении недвижимости в чеченской столице.
— Если получу гражданство, у меня есть место, где жить в Москве, но хотел бы иметь дом в Грозном, — сказал спортсмен.
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