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    Мэйвезер о России и ОИ-2018: «Мой совет атлетам по всему миру – просто будьте чисты»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший допинг сборная России Пхенчхан-2018

    Знаменитый боксер Флойд Мэйвезер поделился своей позицией по поводу дисквалификации олимпийской сборной России. Напомним, на Играх в Пхенчхане российские спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом

    «Я слышал про ситуацию с российской сборной и Олимпиадой.

    Мой совет всем атлетам по всему миру – просто будьте чисты, пусть ваше тело будет чистым, добирайтесь до высот только с помощью тяжелой работы.

    Ты живешь, ты учишься. Российская команда должна усвоить этот опыт для будущего», – сказал Мэйвезер в эфире телеканала «Россия 24».

    Напомним, накануне Флойд заявил о желании получить российское гражданство.

    На Олимпиаду нужно ехать без флага. Это не унижение

    Нейтральный флаг – что это?

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    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

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