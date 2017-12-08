Мэйвезер о России и ОИ-2018: «Мой совет атлетам по всему миру – просто будьте чисты»
Знаменитый боксер Флойд Мэйвезер поделился своей позицией по поводу дисквалификации олимпийской сборной России. Напомним, на Играх в Пхенчхане российские спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом
«Я слышал про ситуацию с российской сборной и Олимпиадой.
Мой совет всем атлетам по всему миру – просто будьте чисты, пусть ваше тело будет чистым, добирайтесь до высот только с помощью тяжелой работы.
Ты живешь, ты учишься. Российская команда должна усвоить этот опыт для будущего», – сказал Мэйвезер в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, накануне Флойд заявил о желании получить российское гражданство.
На Олимпиаду нужно ехать без флага. Это не унижение
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