Мэйвезер о России и ОИ-2018: «Мой совет атлетам по всему миру – просто будьте чисты»

Знаменитый боксер поделился своей позицией по поводу дисквалификации олимпийской сборной России. Напомним, на Играх в российские спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом

«Я слышал про ситуацию с российской сборной и Олимпиадой.

Мой совет всем атлетам по всему миру – просто будьте чисты, пусть ваше тело будет чистым, добирайтесь до высот только с помощью тяжелой работы.

Ты живешь, ты учишься. Российская команда должна усвоить этот опыт для будущего», – сказал Мэйвезер в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, накануне Флойд заявил о желании получить российское гражданство.

На Олимпиаду нужно ехать без флага. Это не унижение

Нейтральный флаг – что это?