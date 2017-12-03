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    UFC 218. Макс Холлоуэй нокаутировал Жозе Альдо и другие результаты

    Теги UFC Алистер Оверим Эдди Альварес Жозе Альдо Макс Холлоуэй Франсис Нганну Джастин Гэтжи

    В Детройте прошел турнир UFC 218, главным событием которого стал реванш между чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем и экс-чемпионом Жозе Альдо.

    Холлоуэй победил Альдо техническим нокаутом в третьем раунде.

    Также в главном карде турнира прошли следующие бои:

    Франсис Нганну нокаутировал Алистера Оверима;

    Генри Сехудо победил Серхио Петтиса единогласным решением судей;

    Эдди Альварес нокаутировал Джастина Гэтжи;

    Тиша Торрес победила Мишель Уотерсон единогласным решением судей.

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