UFC 218. Макс Холлоуэй нокаутировал Жозе Альдо и другие результаты
В Детройте прошел турнир UFC 218, главным событием которого стал реванш между чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем и экс-чемпионом Жозе Альдо.
Холлоуэй победил Альдо техническим нокаутом в третьем раунде.
Также в главном карде турнира прошли следующие бои:
Франсис Нганну нокаутировал Алистера Оверима;
Генри Сехудо победил Серхио Петтиса единогласным решением судей;
Эдди Альварес нокаутировал Джастина Гэтжи;
Тиша Торрес победила Мишель Уотерсон единогласным решением судей.
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