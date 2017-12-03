UFC 218. Макс Холлоуэй нокаутировал Жозе Альдо и другие результаты

В Детройте прошел турнир UFC 218, главным событием которого стал реванш между чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем и экс-чемпионом Жозе Альдо.

Холлоуэй победил Альдо техническим нокаутом в третьем раунде.

Также в главном карде турнира прошли следующие бои:

Франсис Нганну нокаутировал Алистера Оверима;

Генри Сехудо победил Серхио Петтиса единогласным решением судей;

Эдди Альварес нокаутировал Джастина Гэтжи;

Тиша Торрес победила Мишель Уотерсон единогласным решением судей.